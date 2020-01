Fotograaf Siegfried Claeys stelt tentoon: ‘I love Baraca’ nog tot eind deze maand te bewonderen in de bib Kristof Vereecke

22 januari 2020

07u22 0 Zelzate In de bibliotheek kan je momenteel naar de tentoonstelling ‘I love Baraca’ van de bekende fotograaf Siegfried Claeys.

Claeys woont in Zelzate en werd in 2018 laureaat van de Fotonale in Brugge 2018. Zijn interesses gaan vooral uit naar reis-, landschaps-, architectuur-, product- en documentairefotografie. De tentoonstelling in de bib luistert naar de naam ‘I Love Baraca’. “Het is een documentair portret over het ware leven in Boa Vista, Cabo Verde”, vertelt de fotograaf. “Ondanks het toeristisch beeld dat wij hebben van de paradijselijke witte stranden en de azuurblauwe heldere zee krijgen we een heel ander beeld wanneer men zich begeeft ver weg van de toeristische luxeresorts. Daar het dagelijkse leven zich afspeelt.” De tentoonstelling is nog een hele maand te bezoeken tijdens de openingsuren van de bib.