Flying Kevin moet Joost Van Hyfte helpen Waasland te veroveren: “Kans om nieuw publiek aan te boren” Kristof Vereecke

05 november 2019

09u00 0 Zelzate Met Flying Kevin heeft Joost Van Hyfte er een nieuwe typetje bij. Kevin is niet zomaar toevallig tewerkgesteld in garage Neyt in Lokeren. “De garagehouder in kwestie zocht een manier om de likes van zijn Facebookpagina de hoogte in te jagen, voor mij is het een kans om ook eens iets in het Waasland te doen”, aldus de populairste comedian van het Meetjesland. Dat Kevin de zoon is van Guust, het andere alter ego van Joost Van Hyfte uit het populaire Café De Volkswijsheid, is ook al geen toeval.

Elke dinsdag mensen even doen lachen. Dat is al een tijdje de ambitie van Café De Volkswijsheid. Comedian Joost van Hyfte kruipt er via zijn hilarische sketches al enkele maanden in de huid van ‘Guust’, een duivenmelker op rust die elke week zijn eigenzinnige kijk geeft op de wereld. Uiteraard met het onvermijdelijke Augustijntje in de hand. Meetjeslandser kan niet. Maar Van Hyfte en zijn partner in crime Wim Neyt, die met zijn mediabedrijfje Vitamine Z alle filmpjes inblikt en professioneel monteert, hebben nu ook plannen om het Waasland en de regio rond Wetteren te veroveren met hun fratsen. Niet als Guust, maar wel als Flying Kevin. “Het idee komt niet van mij, maar van een garagehouder uit het Waasland”, zegt Joost Van Hyfte. “Die kende Guust en vroeg mij of ik eens geen filmpje kon maken om de Facebooklikes van zijn garage de hoogte in te jagen. Omdat Guust een echt Meetjeslands accent heeft, vroeg ik me af of dat wel zou werken. Daarom hebben we een nieuw typetje gecreëerd: Flying Kevin.”

Autosalon

Niet dat Kevin daarom direct een Waas accent heeft. “Dat zou te gemakkelijk zijn”, zegt Van Hyfte. “Ik spreek wel wat Waaslands, maar een echte Waaslander heeft dat toch snel door dat ik maar wat probeer. Daarom is Kevin een inwijkeling die in de Ford-garage waar hij werkt zijn ding doet.” Bij Garage Neyt in Lokeren en Wetteren zijn ze alvast enthousiast. Zo komt er naar aanleiding van het autosalon zelfs een tiendelige reeks. “Heerlijk toch! Voor mij is het een kans een nieuw publiek aan te boren. Voor mijn partner in crime Wim Neyt is het dan weer een interessant online laboratorium waar we nieuwe dingen uit kunnen proberen binnen de wondere wereld die het internet heet. We breiden eigenlijk onze speeltuin een beetje uit. Ooit wil ik zelfs een typetje proberen in West-Vlaanderen. Voor je ’t weet heb je een nieuwe Chris&Co (lacht).”

Monthy Pyton

Van Hyfte en Neyt ondertitelen ook al hun filmpjes en halen daar zelfs extra grappen uit los van wat er in beeld te zien is. “Daar hebben we onlangs een schitterend compliment over gehad van Lukas Lelie die voor de Ideale Wereld werkt. Op de redactie deed het hen denken aan wat ze vroeger bij Monty Python deden. Een mooier compliment kan je Guust en Flying Kevin niet geven.”