Fluvius onderwerpt gemeentelijke gebouwen aan energiescan Kristof Vereecke

17 februari 2020

16u13 0 Zelzate Energieleverancier Fluvius zal alle gemeentelijke gebouwen de komende maanden aan een grondige energie-scan onderwerpen.

“Die scans moeten uiteindelijk leiden tot een energiezorgplan dat de gemeentelijke diensten moet helpen spaarzaam te zijn met hun energieverbruik”, zegt schepen van Milieu Steven De Vuyst (PVDA). “Daarnaast zal Fluvius ons ook adviseren om bepaalde ingrepen te doen om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verlagen. Dat kan gaan om het plaatsen van isolatie, maar ook om andere maatregelen.”

Klimaatactieplan

De energie-scans maken onderdeel uit van het gemeentelijk klimaatactieplan. “Als gemeente zijn we verplicht het goede voorbeeld te geven. Op die manier hopen we onze burgers te inspireren.” Zelzatenaren die vragen hebben rond energie of willen weten of ze aanspraak maken op een energielening kunnen elke dinsdag van 16 tot 19 uur terecht bij Woonwijzer in de gebouwen van het Sociaal Administratief Centrum op de hoek van de Kleine Landeigendomlaan en de Chalmetlaan.” Vooraf een afspraak maken kan via 09/378.61.70 of info@woonwijzermeetjesland.be.