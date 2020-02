Flitsende reigerkids pleiten voor meer zichtbaarheid in het verkeer Kristof Vereecke

19 februari 2020

11u28 0 Zelzate De leerlingen van basisschool De Reigers organiseren deze maand een ‘flitsmaand’. Niet dat ze elke dag auto’s gaan controleren, maar ze zorgen er wel zelf voor dat ze extra zichtbaar zijn in het verkeer.

Met de verkeersactie ‘Flits’ wil GO! basisschool De Reigers haar leerlingen sensibiliseren om zich een maand lang zichtbaarder in het verkeer te begeven. “Dit jaar organiseren we een flitsmaand,” verduidelijkt directeur Benigna Van Damme. “Dit houdt in dat de kinderen in februari elke dag hun fluohesje aantrekken om naar school te komen en terug naar huis te gaan. Met zelfgemaakte vlaggetjes van oude fluovestjes aan het schoolhek, maakten we ook onze schoolomgeving nog zichtbaarder voor de passanten.”

Maandag trokken de leerlingen van de vierde en vijfde leerjaren in stoet over de maandagmarkt met allerlei slogans voor een betere zichtbaarheid in het verkeer. De marktbezoekers konden de actie alvast smaken.