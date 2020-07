Flexibele paaltjes en ribbelstroken moeten fietskruispunten op oude spoorwegbedding veiliger maken Kristof Vereecke

02 juli 2020

15u01 0 Zelzate Flexibele paaltjes en ribbelstroken moet de fietskruispunten op het fietspad op de oude spoorwegbedding veiliger maken. Nu staan er houten verkeersstoppers en dat is niet altijd even veilig.

Zo was er eind mei nog een zware valpartij waarbij een fietster haar pols brak. Daarom wil de provincie Oost-Vlaanderen de houten verkeersstoppers zo snel mogelijk vervangen door flexibele paaltjes. Een delegatie van de provincie kwam zich begin deze week op het kruispunt met de Denderdreve vergewissen van de situatie. “Dit zijn fietssnelwegen van de eerste generatie”, zegt Sven Taeldeman, beleidsmedewerker bij de provincie. “Een aantal aanpassingen dringen zich op. Door de houten verkeersstoppers te vervangen door flexibele paaltjes en die aan te kondigen via ribbelstroken hopen we deze fietspaden nog veiliger te maken.”

Bij de gemeente Zelzate zijn ze enthousiast. “Fietsen zit in de lift in onze gemeente. Dit soort fietssnelwegen heeft daar zeker mee te maken. Hoe meer mensen we op de fiets krijgen, hoe beter.” De aanpassingen zouden nog voor het bouwverlof in orde moeten zijn.