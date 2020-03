Filatelie-koppel wijdt boek aan postzegel van 25 cent met afbeelding van Leopold II: “De heilige graal voor elke filatelist” Kristof Vereecke

10 maart 2020

07u07 0 Zelzate Er zit meer achter een postzegel dan je denkt en zo besloten Theo Van Damme en zijn vrouw Jenny De Roo een boek te schrijven over een postzegel van 25 cent met de afbeelding van Leopold II. Het boek is ondertussen een absoluut hebbeding binnen het filatelie-wereldje.

Theo Van Damme is al tweeëntwintig jaar voorzitter van Phila-Zelzate en bijna zijn hele leven lid van de filatelistische studiekring van Oost-Vlaanderen. Postzegels verzamelen is meer dan een passie voor Theo en ook zijn vrouw Jenny heeft de microbe te pakken. “Het beheerst al van de jaren ’70 ons leven. In die jaren ben ik stempelstudie beginnen doen. Da’s het bestuderen van de poststempels om te zien welke weg een brief afgelegd heeft. Een bijzondere boeiende aangelegenheid die het verhaal achter een brief vertelt. Geen enkele stempel of brief is bovendien hetzelfde. Het is een beetje op zoek gaan naar de heilige graal”, vertelt Theo.

6.000 exemplaren

En dus besloten Theo en Jenny een boek te wijden aan hun heilige graal: een postzegel met een afbeelding van Leopold II uit 1885 . “De 48ste postzegel die ons land ooit heeft uitgegeven”, weet Theo. “Eentje die enkel gebruikt kon worden voor port naar het buitenland!” Theo heeft ondertussen al ruim zesduizend exemplaren van deze postzegel in zijn collectie. “Niet één is gelijk! Elke postzegel of poststuk is uniek. Er zijn altijd kleine kleurverschillen, drukfoutjes,…. Daarnaast heeft elk poststuk ook zijn eigen weg of verhaal afgelegd.”

Jacht is mooier dan de vangst

Genoeg verhalen om er een boek aan te wijden. “Het boek is een hebbeding voor gepassioneerde filatelisten. Het geeft een overzicht van waar een collectie rond één postzegel allemaal uit kan bestaan. Het bewijst ook dat de jacht binnen de filatelie ook altijd mooier is dan de vangst. Een collectie is nooit af. Er zullen altijd postzegels zijn die afwijken van de rest. Het gamma is ook zo groot: postzegels die afgestempeld werden op schrikkeldagen, treinstempels, retourstempels, stempels uit verschillende landen, geperforeerde stempels, poststukken die de hele wereld afgereisd hebben,....” Theo kan uren doorgaan over zijn postzegelboek.

Wie ook benieuwd is naar het verhaal achter de postzegel van 25 cent met de afbeelding van Leopold II kan het boek aankopen via de auteur. Het kost 15 euro en is te bestellen via theo.van.damme@skynet.be of 0497/40.45.98.