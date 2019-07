Fietsers en/of automobilisten geviseerd in buurt Kloosterbos: onbekenden gooien spijkers op parallelweg “De meeste spijkers opgeruimd, maar de kans dat er nog liggen is groot” Kristof Vereecke

12 juli 2019

09u48 0 Zelzate Onbekenden hebben gisteren de parallelweg tussen de E34 en het Kloosterbos vol gegooid met spijkers. Een aantal attente fietsers en wandelaars ruimden de spijkers meteen op, maar het kwaad bloed lijkt gezet. Sommigen zien in het incident een zoveelste poging om de vele mountainbikers die er dagelijks passeren uit de buurt van het Kloosterbos te houden, anderen denken dat het gaat om iemand die liever geen auto’s ziet op de parallelweg.

De parallelweg tussen het Kloosterbos en de E34 richting Antwerpen lag gisteren vol spijkers. Het was een fietster die de tientallen spijkers opmerkte. “Ik passeer daar vaak met de fiets”, zegt An Vermeulen. “Plots zag ik ze liggen. Voor ’t zelfde geld rij je onmiddellijk plat. Een aantal wandelaars en een vriendelijke chauffeur hebben mij geholpen om ze op te ruimen, maar de kans dat er nog liggen is reëel.”

Mountainbikers

Sommigen zien in de spijkers een zoveelste aanval naar de vele mountainbikers die er dagelijks passeren. Vorig jaar besliste de provincie Oost-Vlaanderen een groot deel van de routes in het bos verboden terrein te maken voor mountainbikers. Dit naar aanleiding van klachten van wandelaars en ouders van spelende kinderen dat ze van de sokken werden gereden door fietsers of ruiters. Toch blijft het Kloosterbos vandaag nog steeds populair bij mountainbikers. Het maakt ook deel uit van het officiële mountainbikeroutenetwerk van de provincie Oost-Vlaanderen. Ann Vermeulen wil zover niet gaan. “Het is de eerste keer dat ik dit meemaak. We hebben onmiddellijk melding gedaan bij de wijkagent. Laat ons hopen dat het bij deze ene keer blijft.”

Sluipweg

Een andere theorie is dat iemand liever geen verkeer ziet tussen de parallelweg en het Kloosterbos. De parallelweg is in principe verboden terrein voor doorgaand verkeer, maar is een graag gebruikte sluipweg voor automobilisten die een stukje willen afsnijden. “Het lijkt hier soms een autostrade”, reageert een anonieme buurtbewoner. “Maar daarom ga je die weg toch niet vol spijkers gooien? Er passeren hier dagelijks tientallen fieters. Mountainbikers, maar ook wielertoeristen en kinderen. Die spijkers zijn ronduit gevaarlijk. Zoiets doe je niet.”