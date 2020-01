Fietsenstalling verdwijnt maandag van busplein (wie zijn fiets nog wil halen, kan zich beter spoeden) Kristof Vereecke

16u34 0 Zelzate Aanstaande maandag starten de langverwachte renovatiewerken aan het busplein. Dat betekent dat ook de veel gebruikte fietsenstalling verdwijnt.

Mensen die er nog een fiets hebben staan, halen die best voor maandag weg. Doe je dat niet, dan dreig je de fiets op de technische dienst van de gemeente Zelzate af te moeten halen. “Eigenaars kunnen er altijd terecht om hun fiets af te halen”, klinkt het nog bij De Lijn. Al valt het wel nog af te wachten of dat ook zo eenvoudig is of het klinkt. Zo zal je moeten kunnen bewijzen dat het wel degelijk om jouw fiets gaat. Een gewaarschuwd fietseigenaar is er twee waard. Wie problemen wil vermijden, haalt zijn fiets best komend weekend op.