Fietsendief slaat toe op klaarlichte dag en steelt mountainbike van ‘snelste brandweerman van het land’ Kristof Vereecke

23 mei 2020

17u02 3 Zelzate Een fietsendief heeft vandaag op klaarlichte de dag de mountainbike gestolen van Kevin Vleurinck. De Zelzaatse brandweerman kroonde zich begin vorig jaar tijdens het BK cyclocross tot snelste brandweerman van het land.

De fiets stond geparkeerd tegen de gevel van Kevin’s huis aan het Lappersfort. Op klaarlichte dag ging een fietsendief er mee aan de haal. Het was Kevin’s vriendin Evelyn die vandaag een oproep lanceerde naar ooggetuigen. “We hopen dat iemand ons een tip kan geven”, zegt Evelyn. “De dief is gezien door de buren. Het was een jonge gast met een kap over het hoofd en een zware rugzak. Hij reed richting de voetbalterreinen van de GSI.” Volgens Kevin en Evelyn staat de mountainbike altijd gewoon voor de deur. “Kevin gebruikt hem om snel op de brandweer te zijn bij oproepen. Dat maakt ons dubbel kwaad. Die fiets wordt dagelijks gebruikt om mensen te helpen en dan kom je zoiets tegen.” Het gaat om een zwarte mountainbike met rood en witte belettering van het merk Specialized.