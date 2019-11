Felix, Mina, Pierken en Minoe zoeken nieuwe outfits Feestcomité ‘De Katte’ organiseert allerlei acties om centen op te halen Kristof Vereecke

29 november 2019

Zelzate Het feestcomité van De Katte start een aantal acties om geld in te zamelen voor nieuwe outfits voor hun befaamde Katse reuzen. Zo gaan ze onder andere katerbier verkopen.

De geschiedenis van de Katse reuzen gaat al terug tot in 1959 toen het toenmalige feestcomité de twee reuzen Felix ‘de rosse kater’ en Mina ‘het zwarte katinnetje’ het levenslicht schonk. Ze werden ook meteen ereburgers van de befaamde volkswijk. In 1962 kregen ze hun eerste kindje ‘Pieren-Hugo’ die al snel als ‘Pierken’ door het leven zou gaan. Nog eens zes jaar later werd Minoe-Diederick geboren. De vier reuzen vormen al sinds jaar en dag het gezicht van de bekende Katse reuzenstoet die elk jaar tijdens de eerste zondag van augustus wordt georganiseerd. Twee jaar geleden werd de binnenstructuur van de reuzen vervangen, nu wil het feestcomité ook nieuwe outfits voor de Felix, Mina, Pierken en Minoe. Om centen op te halen organiseert het feestcomité een verkoop van onder andere katerbier, daarnaast zal het ook aanwezig zijn op de kersthappening in Zelzate en wordt er op 26 december een kerstwandeling georganiseerd op De Katte.