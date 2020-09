Feestcommissie wil Zelzate feestelijke winter gunnen met intrede van de Sint en kersthappening Kristof Vereecke

27 september 2020

13u00 0 Zelzate Als het aan de gemeentelijke feestcommissie ligt, krijgt Zelzate dit jaar een intrede van de Sint en een kersthappening. De geplande verlichte avondcarnavalsstoet schuift op naar 10 april, het traditionele weekend van de ooit zo populaire lentecavalcade.

Het zijn moeilijke tijden voor organisatoren van evenementen. De gemeentelijke feestcommissie zag dit jaar zo wat al zijn activiteiten in het water vallen: geen eeuwfeest voor Klein Rusland, geen Katte Kermis, geen augustusfoor,…. Toch blijven ze niet bij de pakken zitten. Zo hebben ze de intentie er komende winter toch nog iets van te maken. Te beginnen met de intrede van de Sint op 28 november. “Het zal geen traditionele intrede zijn met een ontvangst in de jachthaven”, zegt Lucien Van de Velde. “Daarin moeten we wel realistisch durven zijn. Dat betekent niet dat we de Sint niet kunnen ontvangen. Zo zijn we momenteel aan het bouwen aan een stoomboot op wieltjes waarmee we de hele gemeente willen rondrijden. Op die manier moeten de kinderen niet naar de Sint komen, maar komt de Sint coronaproof naar hen thuis.”

Ruimte

Op 19 december hoopt de feestcommissie ook een kersthappening te organiseren. “Ook hier zullen er aanpassingen zijn. Zo gaan we voor een complete andere opstelling waarbij bij gans de Grote Markt ingenomen wordt. Op die manier willen we ruimte creëren. Ook de horeca zullen bij dat verhaal betrokken worden en alles zal zittend zijn.”

Cavalcade

De geplande verlichte avondcarnavalsstoet wordt uitgesteld naar zaterdag 10 april. “Da’s de datum van de ooit zo succesvolle lentecavalcade”, weet Van de Velde. “We hopen dat het in het april haalbaarder is om dergelijke activiteiten te organiseren dan pakweg in februari of maart. Sowieso zijn al deze plannen onder groot voorbehoud van de evolutie van het coronavirus. Maar we hebben de intentie de Zelzatenaar toch nog een feestelijke winter te bezorgen.”