Feestcommissie trakteert zorgpersoneel en dienstverleners op ontbijtkoeken, gemeente hijst bedankingsvlag Kristof Vereecke

17 april 2020

15u28 0 Zelzate Deze ochtend konden de recyclageparkwachters en de GFT-ophalers op een lekkere verrassing rekenen namens de Zelzaatse feestcommissie. De gemeente hees dan weer een bedankingsvlag.

“We willen die mensen bedanken voor hun inzet in moeilijke dagen”, zegt Lucien Vande Velde van de feestcommissie. “Omdat heel wat van onze activiteiten in het water vallen, kwam er hier en daar een beetje budget vrij. Dat geld willen we gebruiken om deze mensen te ondersteunen.” Ook de zorgverleners en andere essentiële diensten zoals politie en brandweer kunnen nog rekenen op een traktatie. “We gaan nog heel wat mensen in de bloemetjes zetten”, besluit Vande Velde.

Tegelijkertijd hees het gemeentebestuur de bedankingsvlag op het gemeentehuis. “Een blijk van erkenning voor iedereen die ons door deze crisis leidt”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Van zorgpersoneel, over vrijwilligers en zelfstandigen tot truckchauffeurs en winkelbedienden. Zij houden het boeltje draaiend. Zelzate is hen dankbaar voor hun inzet, doorzettingsvermogen en plichtsbewustzijn.”