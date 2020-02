Feestcommissie op zoek naar helpende handen voor eeuwfeest Klein Rusland: “Elk engagement telt!” Infovergadering op 18 maart in de raadzaal van het gemeentehuis Kristof Vereecke

26 februari 2020

13u16 11 Zelzate De wijk Klein Rusland viert dit jaar haar honderdste verjaardag. Dat willen ze in Zelzate vieren met een groot feestweekend. Van donderdag 21 tot en met zondag 24 mei wil het gemeentebestuur samen met een aantal enthousiaste partners de wijk opnieuw doen bruisen als tijdens de onvergetelijke kermisdagen van weleer. Om van het feest een succes te maken is de feestcommissie nog op zoek naar extra helpende handen.

“Feesten kan je niet alleen”, zegt Lucien Vande Velde, voorzitter van de gemeentelijke feestcommissie. “Daarom zijn we op zoek naar mensen en verenigingen die mee hun schouders willen zetten onder dit unieke evenement. Achter de toog staan, de infokiosk bemannen, helpen bij inschrijvingen of bij de catering,... elk engagement telt tijdens dit unieke feestweekend. Samen zetten we Klein Rusland en bij uitbreiding onze gemeente op de kaart.”

Infovergadering

Om meer uitleg te geven bij dit alles nodigt de gemeente Zelzate alle geïnteresseerden vriendelijk uit op een infovergadering in de raadzaal van het gemeentehuis op woensdag 18 maart om 19.00 uur. Tijdens deze infovergadering lichten de organisatoren het programma, de verschillende taken en de meerwaarde voor jou of je vereniging toe.

Nu al overtuigd om mee te helpen? Fijn! Geef jezelf of je vereniging op via helpers@feestinzelzate.be of 0479/730.537. Vergeet zeker niet te vermelden welke taak je wil of kan vervullen.