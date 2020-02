Feestcomité De Katte gaat voor verjonging en pakt uit met Katerfuif Kristof Vereecke

13u04 5 Zelzate Zaterdag 29 februari pakt het feestcomité van De Katte uit met een Katerfuif. Een idee van Thibo Claeys (19) en Jolien Lammens (19), de twee nieuwste en jongste leden van de feestcommissie.

Vorig jaar lanceerde de feestcommissie van De Katte een oproep naar jonge leden. Die oproep kreeg gehoor. Zowel Thibo Claeys (19) als Jolien Lammens (19) voelden zich geroepen om het feestcomité achter de legendarische Katte Kermis te vervoegen. De twee pakken komende zaterdag uit met hun eerste wapenfeit: een ‘Katerfuif’. “Met de fuif hopen we wat meer bekendheid rond de feestcommissie te creëren bij de jeugd”, zegt Thibo.

Reuzendragers

“Eén van de zaken waar we bijvoorbeeld naar op zoek zijn, is reuzendragers. Daarom komen onze reuzen zaterdag ook naar de fuif. We willen bewijzen hoe leuk het kan zijn lid te zijn van de feestcommissie en om met de reuzen uit te gaan.”

De line-up voor de eerste Katerfuif mag er alvast wezen. Zo wist het feestcomité enkele succesvolle dj’s te strikken die in Zelzate al meer dan hun strepen verdienden. Naast J-Line en Seghers komt ook DJ Merlo, bekend van MNM en Tomorrowland, draaien. Kaarten kosten 6 euro in voorverkoop en zijn te verkrijgen bij Kimshop, Bakkerij van Vlaanderen, Q8, Napoleon en Tilly Braem. Aan de kassa betaal je 7 euro.

De Katerfuif gaat door in CC De Brug langs de Assenedesteenweg en start om 22 uur.