Fanatics pakken uit met ‘Mietje Stroel-tifo’ en krijgen Club Brugge-voorzitter op bezoek KVV beleeft hoogdagen in derde amateurklasse Kristof Vereecke

05 januari 2020

17u37 0 Zelzate De ‘Zelzate Fanatics 19’ hebben woord gehouden: de eerste thuismatch van KVV in het nieuwe jaar tegen Wolvertem was sfeervol. Gewapend met een pak groen-witte vlaggen en een tifo met daarop de afbeelding van Mietje Stroel schreeuwden ze hun groen-witte helden naar de overwinning.

KVV Zelzate heeft vandaag opnieuw een goede zaak gedaan in de titelstrijd in derde amateurklasse. De groen-witten wonnen met 2-1 van Wolvertem, terwijl de eerste achtervolgers punten lieten liggen. Bij de ‘Zelzate Fanatics 19' zat de sfeer er goed in. De Zelzaatse ‘side’ wil met supportersacties meer sfeer brengen rond de wedstrijden van de KVV. Vandaag pakten ze uit met een tifo van Mietje Stroel, na Eddy Wally het Zelzaatse symbool bij uitstek, en tal van groen-witte vlaggen. De spelers antwoorden met een overwinning.

Club-preses

Op de tribune was Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe een aandachtige toeschouwer. Verhaeghes’ zoon Lucas speelt op de flank bij Wolvertem. Het KVV-bestuur aarzelde niet om de Club-preses uit te nodigen in de bestuurskamer. KVV sloot al een tijdje een succesvolle samenwerking met Club af op het vlak van jeugdwerking. De groen-witte familie beleefde een absolute hoogdag. Met zes punten voorsprong op de dichtste achtervolger heeft KVV sowieso een grote stap gezet richting promotie. “Maar het seizoen is nog lang”, blijven ze bijzonder nuchter in de Patronagestraat.