Facebookevenement trekt staart in: “Geen veldbestorming zondag op KVV. Was ludiek evenement om ontgoocheling te uiten” Kristof Vereecke

22 september 2020

13u17 0

Hopelijk geen veldbestorming zondag op KVV Zelzate.

Zelzate “Zonder ons geen match. Bestorming van KVV Zelzate”, lanceerden enkele Lokeren-supporters gisteren een facebookevenement om hun ongenoegen te uiten dat slechts 400 supporters de eerste competitiematch van Lokeren-Temse in Zelzate kunnen bijwonen. Na tussenkomst van burgemeester Brent Meuleman (sp.a) benadrukken de supporters dat het om een ludiek facebookevenement gaat en er geen veldbestorming komt.

Burgemeester Brent Meuleman contacteerde de initiatiefnemer achter het evenement persoonlijk. “Groot was mijn verbazing toen ik in kennis werd gesteld van een individueel initiatief van een supporter van Lokeren-Temse, die via sociale media opruiende taal sprak en supporters zonder ticket opriep om zondag KVV Zelzate te bestormen”, verduidelijkte Meuleman via zijn persoonlijke facebookpagina, waarna hij ook de man in kwestie ook effectief contacteerde. Die paste onmiddellijk de inhoud van zijn facebookevenement gaan. “Toch even duidelijk stellen dat het om een ludiek evenement gaat. Supporters zijn kwaad en ontgoocheld! Maar er is geen intentie om dit echt te doen”, klonk het.

Veiligheidsoverleg

In Zelzate halen ze ongetwijfeld opgelucht adem. Toch komt er nog extra veiligheidsoverleg. “Ik overleg nog met de veiligheidsdiensten en zal ook nog de voorzitter van Lokeren-Temse contacteren om dit voorval te bespreken. Ik kan als burgervader van Zelzate niet aanvaarden dat men het voetbal zou willen misbruiken om het in onze gemeente bont te komen maken. Dit verdient KVV niet, dit verdient u niet. Het zijn moeilijke tijden voor iedereen”, besluit Brent Meuleman.

Bij KVV benadrukken ze nogmaals dat alle tickets weg zijn. Wie geen ticket of accreditatie heeft, komt er zondag niet in aan de Patronagestraat.