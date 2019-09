Fabriek Energiek zoekt leerlingen Educatief centrum aan voet Zonneberg richt zich tot leerlingen uit 5de en 6de leerjaar Kristof Vereecke

03 september 2019

10u02 0 Zelzate Fabriek Energiek, het educatief centrum aan de voet van de Zonneberg in de wijk Klein Rusland, pakt ook dit jaar uit met een educatief aanbod. Leerlingen van het 5de en 6de jaar lager onderwijs kunnen er kennismaken met de wereld van duurzame energie.

“Fabriek Energiek is dé plek voor scholieren om alles te ontdekken over de transitie naar duurzame energie”, zegt gedeputeerde Riet Gillis, verantwoordelijk voor het educatief aanbod bij de provincie Oost-Vlaanderen. “Het ligt niet toevallig aan de voet één van de grootste zonneparken van de Benelux, met maar liefst 55 000 fotovoltaïsche panelen. Je leert er hoe we energie opwekken uit zon, wind, biomassa, bodem en water. Via experimenten ontdek je zelf de werking van verschillende energiebronnen. Gelegen aan de rand van Gent Zeehaven, biedt Fabriek Energiek bovendien een brede blik op de economische bedrijvigheid.”

Een klasbezoek aan Fabriek Energiek kost 35 euro en duurt zo’n kleine 3 uur. Reserveren kan via 09/267.71 50 of fabriek.energiek@oost-vlaanderen.be