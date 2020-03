Exact twintig jaar geleden nam voetbalwereld afscheid van legendarische AA Gent-doelman Armand ‘Mance’ Seghers Kristof Vereecke

16 maart 2020

18u57 11 Zelzate Twintig jaar geleden nam de wereld afscheid van Armand ‘Mance’ Seghers. De legendarische doelman van AA Gent werd 78. Eind vorige eeuw werd Mance nog verkozen tot Buffalo van de eeuw en in 2013 kreeg hij zijn eigen straat in zijn geboortestad Zelzate. Misschien moeten ze in de kanaalgemeente eens nadenken over een Armand Seghers stadion.

Nicolay in 63’, Boone in ’67, Piot in ‘72, Pfaff in ‘78 en Michel Preud’homme in ‘87 en ‘89. Vijf legendarische doelmannen die ooit de Gouden Schoen in de lucht mochten steken. Stuk voor stuk raspaardjes. Alle vijf wonnen ze bijna in hun eentje de titel voor hun club en toch is het lijstje niet volledig. Eén naam ontbreekt en het is niet die van Thibaut Courtois, die was te groot voor onze nationale competitie en verkoos eeuwige roem in Madrid en Londen boven binnenlands edelmetaal. Maar wie dan wel? Veel voetballiefhebbers die het antwoord schuldig moeten blijven. Behalve in Gent en Zelzate. Daar staat zijn naam voor eeuwig met gouden letters in het collectieve voetbalgeheugen gegrift: Armand ‘Mance’ Segers.

Klakke

Buffalo van de eeuw en bieruitzetter van beroep. Mance had - volgens zij die de eer hadden hem aan het werk te zien - kolenschoppen van handen en bakken flair. Zijn eeuwige ‘klakke’ was zijn handelsmerk. Bij elke save was hij ze kwijt, maar de bal die verdween steevast in zijn grijpgrage armen. Marketingjongens zouden vandaag een vette kluif hebben aan Mance zijn klakke. De fanshop van de Buffalo’s stond in die jaren spijtig genoeg nog in zijn kinderschoenen. Mance was een vriendelijke reus.

Held van Colombes

De schooljongens uit zijn tijd, vandaag mannen van rond de zeventig, getuigen aan Zelzaatse cafétogen maar al te graag dat ze in de swingin’ fifties en sixties met Mance mee mochten in zijn bestelwagen om naar de Gantoise te gaan kijken. Mance speelde zijn eerste interland op 25 december 1952 tegen Frankrijk. De Rode Duivels wonnen met 0-1 van Frankrijk na enkele supersaves van Mance. Zeven jaar later is de ‘held van Colombes’ kandidaat voor de Gouden Schoen. Gent is dat jaar geen kampioen, maar Mance is wel één van de favorieten. Uiteindelijk pakt hij met één schamel puntje nipt naast de ultieme bekroning van zijn voetballersbestaan. De zachtaardige reus stemde liever op SK Lierse-kapitein Lucien Ollieslagers dan op zichzelf. Mance ten voeten uit.

Armand Seghers stadion

Velen zullen zich deze petite histoire van het Belgische voetbal niet herinneren, laat staan dat ze Mance kennen. Behalve in Zelzate. Daar stonden ze zondag toch even stil bij het overlijden van hun ereburger. In 2013 kreeg hij er zijn eigen straat, maar eigenlijk verdient hij er een standbeeld. Liefst in de Patronagestraat. Daar waar KVV Zelzate zijn thuismachten afwerkt. Volgend jaar doen de groen-witten dat in tweede amateurklasse. De licentiecommissie keurde zelfs het stadiondossier al goed. Nu het Constant Vanden Stock stadion niet meer op de kaart staat en de verplaatsing naar het Edmond Machtens stadion maar één reeks meer verwijderd is, moeten ze in Zelzate misschien nadenken over een het Armand Seghersstadion.

