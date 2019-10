Ex-K3'tje Kristel Verbeke steunt warmste wijk van Zelzate Kristof Vereecke

28 oktober 2019

13u31 0 Zelzate Kristl Verbeke was maandagochtend een opgemerkte gast tijdens de wekelijkse maandagmarkt in Zelzate. Het voormalig K3-lid verkocht er samen met buurtbewoners uit de Armand Seghersstraat verzorgingsproducten ten voordele van de vzw Fiola, die ambulante ondersteuning biedt aan baby’s, kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

De Armand Seghersstraat in Zelzate zet zich onder de noemer ‘de Warmste Wijk’ al een tijdje in voor de vzw Fiola. Door tal van acties, zoals een buurtfeest tijdens Open Straatjesdag, en het verkopen allerlei kleine verzorgingsproducten willen ze geld ophalen om de vzw Fiola te steunen. Maandagochtend kregen ze extra hulp van voormalig K3’tje Kristel Verbeke, die de vzw ook een warm hart toedraagt.

“Wij kozen voor dit goede doel omdat we in onze woonwijk een buurmeisje met een beperking hebben waarop we trots zijn. Vzw Fiola zorgt ervoor dat zoveel mensen die het nodig hebben ondersteuning krijgen. Dit fantastische initiatief mag hierom wel eens extra in de kijker geplaatst worden. Zeker voor de vele volwassenen, kinderen en hun families die ze dagelijks ondersteunen.”