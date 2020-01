Ex-burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) gaat terug aan de slag bij BP Kristof Vereecke

08 januari 2020

21u26 0 Zelzate Volgende week vrijdag neemt ex-burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) na bijna 12-jaar zijn oude baan bij BP in Gent weer op. Bruggeman nam eerst zijn uittredingsvergoeding op. Naar eigen zeggen om te kunnen rouwen na zijn politiek verlies.

Frank Bruggeman is een politiek zwaargewicht in Zelzate. Na zes jaar OCMW-voorzitterschap en vijf jaar als burgemeester keert Bruggeman terug naar de gewone werkvloer. Op 17 januari start hij opnieuw bij BP in Gent, waar zijn arbeidsloopbaan 40-jaar geleden begon. “Ik heb lang getwijfeld en ook voor een aantal andere uitdagingen gesolliciteerd. Uiteindelijk draaide dat telkens op een sisser uit. Ik heb wel 40 gesprekken gehad denk ik.”

Wennen

En dus start Bruggeman volgende week vrijdag gewoon op zijn oude stek. “Tuurlijk zal het wennen zijn. Op 12 jaar kan er veel veranderen op een werkvloer. Bovendien is het afwachten hoe de collega’s zullen reageren.” Eén van die collega’s is huidig Zelzaats schepen van sport Luc Van Waesberghe (sp.a). Over het opnemen van zijn uittredingsvergoeding heeft Bruggeman geen spijt. “Na al die jaren aan het hoofd van de gemeente had ik tijd nodig om aan te passen. Ik had als het ware een rouwperiode nodig. Bovendien heb ik er woelige maanden opzitten. Ik had tijd nodig.”

