Evy Poppe vandaag in finale big air Kristof Vereecke

22 januari 2020

06u46 0 Zelzate Evy Poppe (15) heeft zich gisteren geplaatst voor de finale van de big air in het snowboarden op de Jeugd Olympische Winterspelen in het Zwitserse Lausanne.

De Zelzaatse, die eerder goud won in de slopestyle, eindigde dinsdag met 69,33 punten als zesde in de kwalificaties. De Duitse Annika Morgan scoorde met 89,00 punten de hoogste score van de middag. Vanmiddag om 13.50 uur strijdt de top twaalf om de medailles in het Leysin Park&Pipe. Poppe kampte na haar gouden medaille met een pijnlijke keel, maar zegt vandaag opnieuw een gooi te willen doen naar eremetaal. “Een tweede medaille zou fantastisch zijn”, vertelde ze afgelopen weekend. Komende vrijdag wordt ze thuis verwacht in Zelzate waar haar ongetwijfeld een fantastisch feestje wacht. Het volgende doel zijn de Olympische Winterspelen in Peking. Poppe wordt door sneeuwsport Vlaanderen naar voor geschoven als de toekomstige leading lady van de wintersport. In Zelzate tellen ze ondertussen al af naar vanmiddag: Poppe-tijd!