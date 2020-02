Evy Poppe krijgt wildcard voor US Open snowboarden in de bus Kristof Vereecke

11u32 0 Zelzate Het sportieve sprookje van Evy Poppe (15) blijft duren: na haar gouden medaille op de Olympische Jeugdwinterspelen kreeg de Zelzaatse deze week een wildcard voor de US Open snowboarden in de brievenbus.

De US Open is een prestigieuze snowboardwedstrijd die jaarlijks georganiseerd wordt door het bekende snowboardmerk Burton. Dat Evy een wildcard krijgt voor deze wedstrijd is volgens Sneeuwsport Vlaanderen een hele eer. Ook het thuisfront is erg tevreden.

“De uitnodiging zat dinsdagavond in onze brievenbus”, vertelt papa Kenneth Poppe. “Uiteraard waren we tevreden. De wedstrijd past bovendien volledig in haar schema. Vandaag trekt ze voor twee weken naar het Italiaanse Livigno om te trainen. Nadien is er nog een wedstrijd en op 24 februari trekt ze naar de Verenigde Staten.”

Evy Poppe is duidelijk hot in het sneeuwsportwereldje. Zo kreeg de Zelzaatse vorige week een Sporza-televisieploeg over de vloer op training. De uitnodiging voor de US Open is een extra kers op de nu al erg mooie taart.