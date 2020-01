Evy Poppe krijgt eigen broodje: “Eentje met gehaktbrood en veel ajuintjes” Kristof Vereecke

23 januari 2020

07u15 0 Zelzate De Evy Poppe-gekte is compleet, zo krijgt de Zelzaatse snowboardster haar eigen belegd broodje. “Eentje met gehaktbrood en veel ajuintjes”

Na de Eddy Wally-burger heeft Zelzate nu ook een eigen Gouden Evy-broodje. Evy Poppe pakte afgelopen weekend goud op de olympische jeugdwinterspelen in het Zwitserse Lausanne. Bij Deli ’t Pleintje, de delicatessezaak van Evy’s tante Tania Durnez op het Pierets De Colvenaerplein, zijn ze apetrots. Zo trots dat ze zelfs overwegen een ‘Gouden Evy-broodje’ te lanceren. “Eentje met gehaktbrood en veel ajuintjes”, lacht Tania. “Het lievelingsbeleg van Evy.” Evy Poppe werkte zelf in de delicatessezaak van haar tante. “Vroeger gebeurde dat wel vaker, maar tegenwoordig heeft ze het zo druk met snowboarden dat er weinig tijd overschiet. Al maakt ze altijd tijd vrij voor haar meter. Als ze in 2022 geselecteerd wordt voor de Olympische Spelen in Peking ga ik mee!”