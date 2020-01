Evy Poppe gaat zaterdag voor goud op Olympische jeugdwinterspelen: “Het begint te kriebelen” Zelzaats snowboardtalent aangekomen in Zwitserse Lausanne

Kristof Vereecke

16 januari 2020

07u41 0 Zelzate Evy Poppe (15) is toegekomen in het Zwitserse Lausanne voor de Olympische jeugdwinterspelen. De Zelzaatse is één van de topfavorieten op een medaille in het snowboarden. Ze lijkt alvast in goede doen. Zo won ze vorig weekend nog de eerste plaats op een internationaal snowboardevenement in het Italiaanse Livigno.

Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Engeland, Japan, Chili, de Verenigde Staten,…snowboardtalenten uit alle hoeken van de wereld verzamelen komend weekend in Lausanne voor de Olympische jeugdwinterspelen. Tussen al dat internationale snowboardgeweld een meisje uit Zelzate: Evy Poppe. De Zelzaatse tiener wordt door Sneeuwsport Vlaanderen naar voor geschoven als één van de grootste wintersporttalenten van ons land. Zelf blijft ze er rustig bij. “Toen mijn trainer Maarten en ik gisteren toekwamen in het Olympisch dorp begon het wel wat te kriebelen”, geeft Evy toe. “Vooral het feit dat hier 1.880 atleten uit zeventig landen zijn is een geweldige gedachte.”

Vorm

De vorm lijkt alvast goed te zitten. Zo behaalde Evy vorig weekend de eerste plaats in de slopestyle tijdens haar laatste voorbereidingswedstrijd in het Italiaanse Livigno. “De vorm zit zeker goed, al blijft het altijd afwachten tot de wedstrijd zelf. Vandaag heb ik mijn eerste training in Lausanne. Voor de rest zal het vooral veel rusten zijn zodat ik uitgerust aan mijn wedstrijden kan beginnen.”

D-Day

Zaterdag om 10 uur is het zover: D-day. Of E-day zoals ze in Zelzate zeggen. Dan volgen de eerste kwalificaties voor de slopestyle. De finale wordt om 12.55 uur gehouden. Ook haar ouders leven mee. “De 17de vertrek ik ook naar Lausanne”, zegt papa Kenneth. “Ik hoop uiteraard dat Evy het zo goed mogelijk doet, maar dat doen we altijd. Uiteraard zal ik het thuisfront op de hoogte houden.” In Zelzate duimt ondertussen iedereen mee voor hun jeugdolympiër. In 2022 zijn de echte Olympische Winterspelen in Peking. Nog zo’n droom van Evy Poppe. “Maar laat ons eerst deze jeugdwinterspelen maar eens afwachten”, tempert papa Kenneth de verwachtingen. Team Zelzate lijkt er alvast klaar voor. Afspraak in februari op de jaarlijkse huldiging voor de sportlaureaten. Hopelijk met een medaille!

Go Evy! Go Team Belgium! Go Team Belgium!