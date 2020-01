Evy Poppe (15) na haar gouden medaille op de Olympische jeugdwinterspelen: “Mijn olympische droom is nog groter geworden” Zelzaatse gaat woensdag voor tweede medaille op Jeugd Olympische Winterspelen Kristof Vereecke

19 januari 2020

11u34 0 Zelzate Evy Poppe pakte gisteren goud op de Jeugd Olympische Winterspelen in Lausanne. In de slopestylefinale verpletterde ze de tegenstand. Vandaag blikt ze terug op een geweldige dag: “Dit is de mooiste wedstrijd die ik al gereden heb.”

Evy Poppe moest zich deze ochtend toch twee keer in de wangen knijpen toen ze haar gouden medaille zag hangen op haar hotelkamer. “Goud halen op de Jeugd Olympische Winterspelen is echt ongelofelijk. Je kan het gevoel met niks anders vergelijken. Ik voelde een enorme opluchting dat mijn laatste ride gelukt was. Tegelijkertijd was ik dolgelukkig.” Poppe beleefde sowieso de zaterdag van haar nog jonge leven. “De sfeer onder de deelnemende meisjes was fantastisch. Het niveau lag ook erg hoog. Deze wedstrijd was echt nog bigger dan de andere internationale wedstrijden die ik al gedaan heb. In de laatste run moest ik echt alle risico’s nemen op goud binnen te halen. Als dat dan lukt….”

Thuisfront

Op het thuisfront werd stevig gefeest. Evy’s gsm stond niet stil. “Het is fijn om te zien hoe de mensen meeleven. Mijn gsm heeft nog niet stil gestaan. Ik probeer ook echt de tijd te nemen om alle berichtjes persoonlijk te beantwoorden.” Binnenkort volgt er ook een ontvangst op het gemeentehuis van Zelzate, maar daar probeert Evy nog niet aan te denken. “Ik heb morgen kwalificaties voor de big air in het snowboarden. Het is belangrijk voldoende te rusten. Ik heb ook wat last van keelpijn, maar dat komt wel goed. Ik hoop sowieso mijn prestatie van gisteren nog eens te kunnen herhalen. Een tweede medaille zou echt super zijn.”

Peking

Ondertussen droomt het thuisfront stilaan ook van de echte Olympische Spelen binnen twee jaar in Peking. “Nu ik dit meegemaakt heb, is mijn Olympische droom nog groter geworden. Ik hoop echt er binnen twee jaar bij te kunnen zijn en een mooie prestatie neer te zetten voor België, maar nu ga ik mij eerst concentreren op de big air van morgen.”

Voor de supporters: de kwalificaties voor de big air worden morgen om 9.30 uur gereden, de finale is woensdag om 10.10 uur.