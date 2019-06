Evenementenloket moet organiseren makkelijker maken Loket bundelt alle aanvragen bij gemeente, politie en brandweer Kristof Vereecke

06 juni 2019

19u39 0 Zelzate Via een gloednieuw evenementenloket wil de gemeente Zelzate het in de toekomst makkelijker maken voor organisatoren om een evenement op poten te zetten. Het loket bundelt alle mogelijke aanvragen bij gemeente, politie en brandweer.

“Eigenlijk gaat het om een soort centraal aanmeldingsformulier waarin alle info in één keer opgevraagd wordt bij de organisator”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Dat kan gaan over de aanvraag van het materiaal, over de nachtvergunning, tot de inname van openbaar domein. Het grote voordeel voor de organisator is dat alles in één keer behandeld kan worden. In het verleden werd een organisator vaak bedolven onder aanvraagformulieren. Dit systeem biedt gewoon een enorme efficiëntiewinst. Ook voor onze diensten.”

Veelbelovend

De eerste tests ogen alvast veelbelovend. Zo deden onder andere de organisatoren van Katte Kermis hun aanvraag al via het nieuwe loket. “Niet alleen de organisatoren zijn vol lof”, weet Meuleman. “Ook brandweer en politie reageren erg positief op het nieuwe systeem.”

Digitaal

Momenteel moeten organisatoren zich nog aanmelden aan de balie of e-mail, maar Meuleman steekt niet onder stoelen of banken dat er op termijn ook een digitale versie komt. Dankzij de centralisatie van alle evenementen hoopt de gemeente Zelzate ook snel werk te kunnen maken van een uitgebreide activiteitenkalender.