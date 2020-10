Ereschepen Marc Thienpondt (80) overleden: “Een graag geziene Zelzatenaar en een gedreven burger” Kristof Vereecke

07 oktober 2020

15u12 0 Zelzate Afgelopen nacht is Zelzaats ereschepen Marc Thienpondt (80) overleden. Dat meldt zijn partijgenoot en burgemeester Brent Meuleman (sp.a).

“Marc was een graag geziene Zelzatenaar die op vele vlakken zijn strepen verdiende”, zegt Meuleman. “In de eerste plaats als trotse pater familias. Wij kennen hem vooral als geëngageerde burger, gedreven politicus en bevlogen heemkundige.”

Thienpondt werd gemeenteraadslid op 12 januari 1971 voor de socialistische partij. In 1995 werd hij schepen. Eén van zijn bevoegdheden was zijn geliefde cultuur. Op 22 februari 2001 werd hij door de gemeenteraad benoemd tot ereschepen.

“Ik verlies vandaag een vurige partijgenoot en een lieve vriend”, weet Brent Meuleman. “Meermaals ging ik bij Marc langs om wijzer te worden en inzichten te verwerven in de rijke geschiedenis van onze gemeente. Hij was een wandelende encyclopedie die me elke keer verbaasde met zijn kennis. Ook zijn rijk gevuld persoonlijk heemkundig archief was impressionant. Zijn bijdrage aan de heemkundige kring als bestuurslid, was dan ook zeer welkom. Ik zal de fijne babbels en gezellige aperitiefmomentjes missen. Mijn gedachten zijn bij zijn lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En bij iedereen die hem een warm hart toedraagt.”

Marc Thienpondt laat twee dochters achter. Zijn dochter Dominique is net als haar vader erg actief binnen de Zelzaatse socialisten.