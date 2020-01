ERA schenkt cheque van 680 euro aan vzw Lichtpunt Kristof Vereecke

25 januari 2020

15u25 0 Zelzate ERA Vastgoed Ryckaert schonk deze week een cheque van 680 euro aan de vzw Lichtpunt. Die vzw zet zich in voor de kansarmen in Zelzate. “Iets wat ons heel erg nauw aan het hart ligt”, aldus Bart Criel van ERA.

Een vastgoedbureau dat zich inzet voor een vzw die zich inzet in de strijd tegen kansarmoede. Voor Era Vastgoed Ryckaert is het de meest evidente zaak van de wereld. “Wij verkopen huizen in deze gemeente. We zorgen er met andere woorden voor dat mensen hier een warme thuis hebben. Voor ons is het net heel belangrijk een band te hebben met de gemeenschap. Als we ons steentje kunnen bijdragen dat mensen het iets makkelijker hebben elke maand dan doen we dat met een groot hart”, zegt Bart Criel. Daarom verkocht ERA chocolaatjes in het kader van de Warmste Week. Goed voor een cheque van 680 euro. “Een mooi bedrag waar we heel wat goede dingen mee kunnen doen”, zegt Lucien Vande Velde van vzw Lichtpunt. “Sinds de start van onze vzw is onze werking alleen maar gegroeid. Dat bewijst ook de noodzaak. Alle giften zijn met andere woorden meer dan welkom. Organisaties als ERA wijzen de goede weg. Daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn.”