Er priemt licht vanachter de Zonneberg, Klein Rusland reageert voorzichtig positief op nieuws over mogelijke redding: “Brussel ziet dat het ons menens is, hopelijk menen ze het zelf even hard” Kristof Vereecke

07 mei 2020

16u49 0 Zelzate Er priemt opnieuw licht vanachter de Zonneberg. De honderdjaar oude volkswijk Klein Rusland kreeg gisteren van minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) te horen dat het doodsvonnis dat Vlaanderen in 2018 uitsprak mogelijk opgeheven wordt. De gemeente Zelzate en de lokale huisvestingsmaatschappij krijgen zes maand de tijd om een (financieel) plan uit te werken. De ene Kleine Rus spreekt van het beste verjaardagsgeschenk dat de honderd jaar oude wijk kon krijgen, de andere wil het eerst zien en dan pas geloven.

Gisteren raakte bekend dat minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) de deur op een kier zet voor de renovatie van Klein Rusland. Sociale huisvestingsmaatschappij cvba Wonen en de gemeente Zelzate krijgen zes maand de tijd om hun visie en toekomstplan voor de honderd jaar oude wijk uit te denken en een financieel plan op tafel te leggen. “Klein Rusland is gered”, vertolkte een lokale nieuwssite de hoerastemming die in gans de kanaalgemeente ontstond. Maar is die hoerastemming wel zo gerechtvaardigd?

Klein Rusland 2.0

“Het antwoord is inderdaad genuanceerder dan een aantal nieuwskoppen suggereerden”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Als toekomstcoalitie zijn we altijd voor een Klein Rusland 2.0 geweest. Op voorwaarde dat het een vooruitstrevend project wordt. Een compleet nieuwe toekomstwijk voor de volgende 100 jaar, waar een gezond woonbeleid wordt gevoerd en waar verschillende partners aan participeren en de wijk mee realiseren. Dat staat ook zo in ons masterplan voor Zelzate dat we binnenkort hopen te presenteren. Maar alleen zullen we het niet kunnen realiseren. De steun van Vlaanderen blijft hard nodig, om vele redenen. Er zullen engagementen en garanties nodig zijn. De beslissing van de minister is een mooie eerste stap. Vlaanderen heeft gezien dat het ons menens is, hopelijk menen ze het zelf even hard”, besluit Meuleman.

Patricia De Meyer van huisvestingsmaatschappij cvba Wonen noemt het realistisch om binnen zes maand een toekomstplan voor Klein Rusland voor te leggen. “We zijn er al heel lang mee bezig en zitten in een eindfase. Belangrijk is natuurlijk dat het in het masterplan van de gemeente past. De bal ligt op dat vlak in hun kamp, maar dit is absoluut goed nieuws. Het kan het begin zijn van iets moois.”

Als het van ons afhangt zal Klein Rusland de tuinwijk van de toekomst te worden, waarin we werk willen maken van een sociale mix, vooruitstrevende woonvormen en kwalitatieve vergroening en verdichting. Om dit te project waar te maken is er niet alleen een signaal, maar zijn er ook blijvende engagementen van de Vlaamse overheid nodig, inzake de erfgoedwaarde van de geklasseerde woningen, maar ook rond financiering. Steven De Vuyst (PVDA)

Strijd loont

Schepen van Wonen Steven De Vuyst (PVDA) is enthousiast: “Onze strijd loont! Maar de strijd is zeker nog niet gestreden. We moeten samen de druk op de ketel blijven zetten om snel en kordaat de leegstand weg te werken en om bijkomende sociale woningbouw mogelijk te maken. Als het van ons afhangt zal Klein Rusland de tuinwijk van de toekomst te worden, waarin we werk willen maken van een sociale mix, vooruitstrevende woonvormen en kwalitatieve vergroening en verdichting. Om dit te project waar te maken is er niet alleen een signaal, maar zijn er ook blijvende engagementen van de Vlaamse overheid nodig, inzake de erfgoedwaarde van de geklasseerde woningen, maar ook rond financiering.”

Als bewoners zijn we uiteraard zeer blij dat er opnieuw hoop is. We wonen hier enorm graag. In vergelijking met twintig jaar geleden is de woonkwaliteit zelfs toegenomen. Maureen Tollenaere

Groener

Inwoonster Maureen Tollenaere is voorzichtig enthousiast: “Dit is het beste nieuws sinds lang, maar het komt wel twintig jaar te laat. Bovendien wil ik het eerst zien en dan geloven. Als bewoners zijn we uiteraard zeer blij dat er opnieuw hoop is. We wonen hier enorm graag. In vergelijking met twintig jaar geleden is de woonkwaliteit zelfs toegenomen. Met de sanering van de oude gipsberg is onze wijk groener worden. Een grondige renovatie kan van onze wijk opnieuw de droomwijk maken die het ooit was.”

Feestdag

Fotograaf Pascal Meyvaert maakte van Klein Rusland één van zijn geliefde onderwerpen. “Normaal zouden we eind deze maand in Klein Rusland nog eens ouderwets kermis vieren als vroeger. Spijtig genoeg gooide corona roet in het eten. Iets waar ik het persoonlijk heel erg moeilijk mee had, maar dit nieuws maakt veel goed. Al moeten we voorzichtig zijn. Als Klein Rusland ooit gered wordt, zal het sowieso een Zelzaatse feestdag zijn!”