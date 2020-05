Er mag opnieuw gespeeld worden in het park en dat doet zichtbaar deugd: “Hier hebben de kinderen lang op gewacht!” Kristof Vereecke

27 mei 2020

18u05 2 Zelzate Vanaf vandaag mag er opnieuw gespeeld worden op de grote speeltuin in het gemeentepark in Zelzate en dat deed zichtbaar deugd bij zowel kinderen als ouders.

Willy en Willeke Alberti zongen het al in 1995, in Zelzate weten ze het sinds vandaag ook: “De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft!” En of er vandaag geleefd werd op de grote speeltuin in het vernieuwde gemeentepark. De rode linten rond de speeltuigen maakten plaats voor tientallen glimlachjes op de gezichten van de vele spelende kinderen. Op sommige momenten was het er zelfs gezellig druk, al hield iedereen zich voorbeeldig aan de coronaregels. “Hier hebben de kinderen lang op gewacht”, vertelt Wandana Bhoelai, mama van Christina (3) en Akshai (2). “We wonen met onze drie kinderen op een appartement in de Stationstraat. De kinderen waren de dagen aan het aftellen tot ze opnieuw op de speeltuin mochten.”

Ook de vijfjarige Zara Zilic genoot van het schommelen en het glijden. “We reden hier toevallig voorbij met de fiets, maar Zara moest per se stoppen”, lacht haar mama. “Thuis staat er een tafel in de tuin en hebben we niet zoveel plaats. Hier kunnen we rondlopen en fietsen en da’s veel leuker”, aldus de enthousiaste Zara.

De Zelzaatse kinderen kunnen opnieuw (samen) buiten spelen en dat doet duidelijk deugd aan het hart.