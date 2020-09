Ennio Martens (KVV Zelzate): “Gevoel van ontgoocheling overheerst” Dominique Lampo

24 september 2020

17u12 1 Zelzate KVV Zelzate pakte in zijn eerste wedstrijd in tweede nationale meteen een punt op verplaatsing. In Brakel liet het een 2-2-puntendeling noteren. Op zich een niet onaardig resultaat, maar toch trokken de spelers van Zelzate ontgoocheld richting kleedkamer. Aanvoerder Ennio Martens baalde ook al als een stekker.

“Vooraf had je misschien wel getekend voor dit resultaat, want vorig jaar gingen we in Brakel kopje onder. Nu geven we een 0-2-voorsprong prijs en heb je eerder het gevoel dat je twee punten verliest in plaats van dat je er een wint. We kwamen met heel veel vertrouwen aan de aftrap in Brakel en dat viel ook af te lezen aan ons spelniveau. Defensief hadden we de wedstrijd onder controle en offensief zorgden we voor voldoende dreiging en we vertaalden die dreiging ook in twee doelpunten via Richard Antwi Manu. Na de rust kregen we een ander verhaal. De tegenstander tekende heel snel de aansluitingstreffer aan en dan was ons goede voetbal ver weg. Niet dat Brakel een resem kansen bij elkaar voetbalde, maar de rust was wat weg. Hevige plensbuien zorgden ervoor dat de bal raar botste en schoof en Brakel ging daar toch iets beter mee om. We hielden onze voorsprong vast tot zo'n tien minuten voor het einde van de wedstrijd. Puntenverlies viel evenwel niet te vermijden.”

Lokeren-Temse

De wedstrijden volgen elkaar nu in een snel tempo op. In Zelzate kijken ze reikhalzend uit naar het duel tegen grote broer Lokeren-Temse. Ook Martens steekt het niet onder stoelen of banken dat dit een wedstrijd is die heel erg leeft. “Uiteindelijk is de tegenstander nog altijd een ex-eersteklasser en hebben we het toch over een derby. En dan heb je ook nog dat geflirt tussen beide ploegen in het tussenseizoen. Zonder romance uiteindelijk. Als speler kijk je natuurlijk uit naar zo’n wedstrijd en het zal niemand verbazen dat de 400 kaarten voor deze wedstrijd meteen de deur uit gingen.”

Behoud

Stunten tegen de grote broer zou de ploeg een ‘boost’ geven. Martens beseft dat de weg naar het behoud lang is. “De sterke prestaties in de beker en vooral de stunt tegen Francs Borains zorgen ervoor dat we vol vertrouwen het seizoen hebben aangevat. Iedereen gelooft dat we ons mannetje kunnen staan in deze reeks. Je voelt al van bij speeldag één dat details wedstrijden vaak gaan beslissen. Vier van de acht wedstrijden eindigden op een gelijkspel en dat betekent dat veel ploegen sterk aan elkaar gewaagd zijn.”