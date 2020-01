Ella en Joke willen van ‘Tsjeppetsjoepe’ opnieuw plek maken waar het goed en gezond wonen is Samenlevingsopbouw wil samen met bewoners werken aan leefbaarheid van bekende wijk Kristof Vereecke

27 januari 2020

17u46 9 Zelzate Samenlevingsopbouw, de gemeente Zelzate, de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid lanceerden vandaag een nieuw project rond gezond wonen in de wijk Debbautshoek. Opbouwwerkers Ella Vanden Houte en Joke Gevers gaan er anderhalf jaar lang aan de slag met de plaatselijke bevolking om te kijken hoe ze de woonkwaliteit op en rond het befaamde Groenplein kunnen verbeteren. Eén van de projecten die het meest in de kijker springt, is de heraanleg van het plein.

Het Groenplein en omgeving hadden het de laatste maanden niet al te makkelijk. Er waren problemen met hangjongeren die breed uitgesmeerd werden in de kranten, er heerst een zwerfvuilproblematiek en omwonenden klagen er over hun persoonlijke woonomstandigheden. Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel. Zo lanceerden Samenlevingsopbouw, de gemeente Zelzate, VVSG en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vandaag samen een project dat de woonkwaliteit op en rond het befaamde Groenplein wil verbeteren. “We focussen zowel op de woonomstandigheden van de mensen thuis, als op hun leefomgeving”, vertellen opbouwwerkers Joke en Ella, die vanaf donderdag hun intrek nemen in de vroegere dokterspraktijk van Geneeskunde voor het Volk aan het Groenplein. Vanuit dat ontmoetingshuis willen ze de wijk leren kennen en samen met de bewoners projecten op poten op poten zetten.

Subsidie

“We willen inzetten op kwalitatieve woningen en een aangename woonomgeving. Het is wetenschappelijk bewezen dat kwalitatieve huisvesting een belangrijke factor is voor een goede gezondheid.” De twee krijgen daarvoor 179.800 euro subsidie te beschikking. “We kijken er eerst en vooral naar uit de mensen te leren kennen. Mensen die thuis woonproblemen hebben, zullen we proberen helpen. Zo werken we samen met heel wat partners als Woonwijzer, de scholen, de politie, de plaatselijke dokterspraktijk,….daarnaast willen we van deze buurt gewoon een fijnere plek maken om te leven.”

Ronse

Samenlevingsopbouw startte een aantal jaar geleden een gelijkaardig project op in de Prinsenkouter in Ronse. “De Prinsenkouter was een moeilijke buurt”, vertelt Geertje Franssen, coördinator bij Samenlevingsopbouw. “Op een bepaald moment trok de plaatselijke jeugddienst er zelfs weg omdat de drempel te hoog was geworden. Via ons project zijn we erin geslaagd het plein terug aan de buurt te geven. Vandaag is het een bruisende plek waar de mensen uit de buurt elkaar terug kunnen ontmoeten.” Iets wat Joke En Ella in Zelzate hopen te herhalen. Ook voor de verfraaiing van het Groenplein en het Hoogbouwplein wordt 60.000 euro uitgetrokken.

Tsjeppetsjoepe

“Mensen zijn bij ons altijd welkom. We zijn bereid te luisteren naar hun verhalen en via enkele methodieken samen projecten op poten te zetten om de leefbaarheid hier te vergroten.” Een nobel initiatief dat op heel wat applaus kon rekenen deze ochtend. Alleen de naam van de wijk is nog wat moeilijk voor Joke en Ella. “Is het nu Tseppetsoeke, Tseppetsoepe of Tsjeppetsjoepe? Daar zijn we precies nog niet uit. Maar ik ben ervan overtuigd dat we binnen anderhalf jaar de naam perfect kunnen uitspreken.”