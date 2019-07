Eindelijk vergunning voor renovatie oude notariswoning Oudste huis van Zelzate krijgt grandeur terug Kristof Vereecke

01 juli 2019

18u29 0 Zelzate Er is eindelijk een vergunning voor de broodnodige renovatie van de oude notariswoning op de hoek van de Kerkstraat en de Polderstraat. De beschermde woning staat al jaren te verkommeren. Bij stormweer waaien de brokstukken er gewoon vanaf.

De oudste woning van Zelzate verkeert al jaren in lamentabele staat. De notariswoning op de hoek van de Kerkstraat en de Polderstraat werd in 1791 gebouwd door Cyprianus Colpaert en is de laatste getuige van de oorspronkelijke Zelzaatse dorpskern. Het gebouw werd dan ook jaren geleden beschermd door Monumenten en Erfgoed, maar veel bescherming heeft het sindsdien niet gekregen. Integendeel, wie er vandaag passeert krijgt een krot te zien.

Commerciële waarde

Nochtans waren er plannen voor een grondige renovatie. Het gebouw werd in 2013 gekocht door aannemer Geert Versluys die gespecialiseerd is in restauratie van oude monumenten. Versluys stelde meteen zijn ambitieuze renovatieplan voor. Muren, daken en gevels zouden worden aangepakt, maar ook de volledige binneninrichting. Tot zijn grote spijt moest de aannemer tot op de dag van vandaag wachten op de nodige vergunningen. Probleem was de wens van Versluys om een kleine nieuwbouw op te trekken in de tuin om zo de commerciële waarde te verhogen. Ook dat lijkt nu in kannen en kruiken, waardoor Versluys zo snel mogelijk hoopt te beginnen “Ik wacht nog op een document van monumentenzorg, maar hoop binnen enkele maanden te kunnen starten”, klinkt het.

Regels van de kunst

Alles zal sowieso volgens de regels van de kunst gebeuren. “We gaan zoveel mogelijk proberen restaureren. Alle vloeren, tegels, deuren, trappen en versieringen zullen in zijn oorspronkelijke staat worden gerestaureerd. Het wordt een pareltje.” De renovatie is ook goed nieuws voor de buurt die er binnen afzienbare tijd een stukje grandeur bij krijgt.