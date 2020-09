Eindelijk opnieuw trouwfeesten in ‘Den Hof’: “Ja we zijn gelukkig. Zeker voor al die mensen die iets te vieren hebben” Kristof Vereecke

23 september 2020

16u37 0 Zelzate Op 2 oktober is het zover: dan organiseren ze bij hotel-restaurant ‘Den Hof’ in Zelzate na maanden eindelijk opnieuw een trouwpartij. Nu de nationale veiligheidsraad het licht op groen zet voor trouwfeesten, volgens de regels van de horeca, kan er opnieuw gefeest worden. “Ja, we zijn gelukkig met dit nieuws. Zeker voor de mensen die iets te vieren hebben”, aldus Marije Laureys van ‘Den Hof’.

“Dit hadden ze eigenlijk al 2 maanden geleden moeten beslissen. De meeste najaarsdiners zijn nu al geannuleerd”, zegt Marije Laureys van het bekende hotel-restaurant Den Hof. “Mensen wilden gewoon niet blijven wachten.”

Marije pleitte er enkele weken geleden in onze krant al voor voor om trouwfeesten, babyborrels en andere familiefeesten op gelijke voet te behandelen als rouwmaaltijden. “Je kon dat gewoon niet uitleggen aan de klanten. Rouwmaaltijden met 50 personen konden we aanvaarden, maar een babyborrel in dezelfde familie met 30 mensen moesten we weigeren. Ik snapte ergens de redenering wel waarom ze rouwmaaltijden wel toelieten, maar het is toch niet zo dat mensen die deelnemen aan een rouwmaaltijd minder besmettelijk zijn dan mensen die deelnemen aan een babyborrel? Gezondheid is toch gezondheid? Ik had op zijn minst een rechte lijn verwacht.”

Die rechte lijn is er nu. “Ja, we zijn gelukkig met dit nieuws. Zeker voor de mensen die iets te vieren hebben. Onze eerste trouw is op 2 oktober. Die stond tot vandaag nog in optie, maar de veiligheidsraad bracht gelukkig goed nieuws. Het gaat om een diner voor 75 personen. Perfect coronaveilig te organiseren. Je wil niet weten hoe hard we daar nu al naar uitkijken. Laat de trouwdiners, jubilea en babyborrels maar komen. We zijn er klaar voor om alles coronaproof te organiseren.”