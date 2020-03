Eeuwfeest Klein Rusland

wordt uitgesteld Kristof Vereecke

20 maart 2020

12u38 0 Zelzate Het feest rond de 100ste verjaardag van Klein Rusland wordt uitgesteld. Normaal ging het eeuwfeest door tijdens het Hemelvaartweekend. Door de huidige coronacrisis ziet de gemeentelijke feestcommissie zich genoodzaakt om het feest uit te stellen. Een nieuwe datum is nog niet bepaald.

De feestcommissie maakte het nieuws zonet bekend. “We hadden al een vermoeden dat het kantje boord ging zijn”, klinkt het op Facebook. “We zaten samen met hogere instanties en ook al zou de coronacrisis achter de rug zijn, dan nog is het risicovol om met grote groepen mensen samen te komen. Ook zou het organisatorisch een huzarenstukje worden om alles op zeer korte termijn in elkaar te puzzelen. Bijgevolg wordt het eeuwfeest uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum.”

Uniek

In 2020 is het honderd jaar geleden dat gestart werd met de bouw van Klein Rusland, de eerste sociale woonwijk van het land. Van donderdag 21 tot en met zondag 24 mei zouden de gemeente Zelzate, het buurtcomité Klein Rusland, de feestcommissie, de cultuurraad, de sportdienst en nog een aantal partners zoals vzw Amarant, Comeet en de sociale huisvestingsmaatschappij de handen in elkaar slaan voor een groot feestweekend.

Tijdens dit weekend was het de bedoeling alles te vieren wat Klein Rusland zo uniek maakt. Het modernisme van Huib Hoste, het unieke karakter van de inwoners, de bekendste inwoner Rita Gorr en zeker ook de legendarische kermissen.