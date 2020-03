Eerste Zelzaatse coronadode was gevierd Keizer Carnaval Kristof Vereecke

28 maart 2020

22u54 0 Zelzate Vrijdag maakten we melding dat Zelzate zijn eerste coronadode telt. Het blijkt om Johny Dejaeghere (76) te gaan. Dejaeghere was eind jaren ’80 een gevierd Keizer Carnaval in de kanaalgemeente.

Dejaeghere stond jaren achter de toog van café Sportvrienden in de buurt van de Grote Markt. Dat wordt nu uitgebaat door zijn dochter Daisy, die momenteel in Tenerife verblijft. “Papa was ziek en hard erg zwakke longen. Dat in combinatie met het coronavirus is het fataal geworden.” Vorig jaar moest Johny afscheid nemen van zijn vrouw, sindsdien ging het bergaf met zijn gezondheid. Omdat Daisy vast zit in Tenerife vanwege het coronavirus kan ze ook geen begrafenis regelen. “Heel erg triest allemaal, maar mijn pa zal zeker een afscheidsplechtigheid krijgen. Hij was heel erg geliefd in Zelzate.”

Johnny Dejaegere werd enkele weken geleden opgenomen voor kortverblijf in woon-zorgcentrum Zilverbos. Van daaruit werd hij woensdag met ernstige longproblemen naar het UZ in Gent gebracht, waar hij uiteindelijk bezweek aan het coronavirus.