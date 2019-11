Eerste kinderkunstendag smaakt naar meer Kristof Vereecke

18 november 2019

17u17 0 Zelzate De eerste editie van de kinderkunstendag in Zelzate smaakt duidelijk naar meer. De deelnemende kinderen uit de kanaalgemeente weten nu meteen dat kunst allesbehalve saai hoeft te zijn.

Dat was ook het opzet van de dag die voor de gelegenheid georganiseerd werd in ‘t Klooster. Zo kon je er tijdens de dansworkshop ‘dansarchitect’ leren schilderen en tekenen met je lichaam in de ruimte. Ook de dansworkshop Dolle Dieren, waarbij kinderen leerden kronkelen als een slang of hinkelen als een konijn, viel meer dan in de smaak. Voor wie het iets rustiger aandeed was er een typografie-atelier. Ook het Zelzaatse schepencollege kwam een kijkje nemen. “Het is de eerste keer dat we deelnemen als gemeente, maar dit initiatief smaakt duidelijk naar meer”, was de conclusie. Het is al de vijfde keer dat er in Vlaanderen een kinderkunstendag georganiseerd werd. Als het aan Zelzate ligt, was dat zeker niet de laatste keer.