Eerste fase renovatie hoogbouw bijna klaar: “Eind april kunnen de eerste bewoners verhuizen” Kristof Vereecke

05 maart 2020

12u03 2 Zelzate De eerste fase van de renovatie van het Hoogbouwplein loopt op zijn einde. “Eind april kunnen de eerste bewoners verhuizen naar de nieuwe appartementen”, klinkt het hoopvol bij de cvba Wonen. Er wordt meteen gestart met fase 2.

Die tweede fase is even ingrijpend als de eerste fase. Zo dienen alle huurders uit het nog niet gerenoveerde blok een nieuw tijdelijk onderkomen krijgen in een andere woning van huisvestingsmaatschappij cvba Wonen. Uiteindelijk wordt verwacht dat het volledige gebouw tegen de zomer van 2021 klaar zal zijn. “Ondertussen steekt het gebouw aan de linkerkant intussen al in een nieuw wit kleedje”, klinkt het. “Er werd ook gestart met de plaatsing van de langverwachte balkons. Binnenin wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking.”

Energie-neutraal

De hoogbouw dateert uit 1960 en domineert al tientallen jaren de Zelzaatse skyline. Na zestig jaar intensief gebruikt te zijn, drong een renovatie zich op. Cvba Wonen krijgt Europese subsidies voor de renovatie van het Hoogbouwplein tot een bijna-energieneutraal (BEN) gebouw. Met het project is zo’n 9.000.000 euro gemoeid.