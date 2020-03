Eerste editie Katerfuif erg beloftevol: “Deze fuif heeft groeimarge!” Kristof Vereecke

01 maart 2020

12u28 0 Zelzate De eerste editie van de Katerfuif mag als geslaagd gecatalogeerd worden. Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) en schepen van feestelijkheden Steven De Vuyst (PVDA) kwamen er de eerste pinten tappen.

Met de Katerfuif wil de Katse feestcommissie, bekende van de legendarische Katte Kermis, een jonger publiek aanboren. Daarvoor kan het rekenen op de steun van twee nieuwe jonge leden: Thibo Claeys (19) en Jolien Lammens (19). De twee mogen terugblikken op een geslaagd debuut. “De dj’s waren top, de sfeer idem dito”, klinkt de analyse achteraf. “Er is sowieso groeimarge. Zeker als je weet dat er in Assenede carnaval was en dat KVV een fluofuif organiseerde.” Burgemeester Brent Meuleman en schepen van feestelijkheden Steven De Vuyst zijn alvast fan en kwamen met veel plezier de eerste pinten tappen. “Wie draagt de Katte geen warm hart toe?”n vroegen de twee heren zich luidop af terwijl ze een katerbiertje achterover sloegen. De jeugd lijkt de boodschap alvast begrepen te hebben. Feestcomité De Katte heeft een nieuw en jong elan. Dat belooft voor Katte Kermis begin augustus.