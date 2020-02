Eerste carnavalsstoet sinds 1983 doet ‘Klein Keulen’ herleven: “Nananana... Zelza’Atje voor de sfeer” Kristof Vereecke

22 februari 2020

21u45 45 Zelzate En of Zelzate nog carnaval kan vieren. De eerste carnavalsstoet sinds 1983 lokte een massa volk. Overal rond de Grote Markt stonden mensen, op sommige plaatsen zelfs rijen dik. Prins Kevin I kan tevreden zijn. Klein Keulen leeft weer wat meer. Volgend jaar meer van dat.

De hele dag was het bang naar boven kijken, maar het voorspelde noodweer bleef uiteindelijk uit. Omstreeks 17.30 uur zetten burgemeester Brent Meuleman (sp.a) en de veiligheidsdiensten het licht op groen voor de eerste carnavalsstoet sinds 1983. Op de Grote Markt verzamelden ondertussen de eerste kijklustigen. Een paar uur voordien veroverden honderden de kinderen de centrale feesttent tijdens een erg geslaagd kindercarnavalbal. Prins Kevin I kon met zijn geluk geen blijf. “Opvolging verzekerd!”, klonk het tevreden.

Rijendik

Al vijf jaar probeert hij samen met zijn Werkgroep de carnavalstraditie in de kanaalgemeente nieuw leven in te blazen. Het was dan ook vol spanning afwachten hoeveel volk de carnavalsstoet zou trekken. Maar Zelzate maakte zijn verloren reputatie van een soort Klein Keulen te zijn meer dan waar. Overal rond de Grote Markt stonden de mensen rijendik. De liefhebbers van de betere muziek moesten vandaag niet op de Grote Markt zijn, maar voor sfeer en carnavalsgedruis kreeg Zelzate zeker een tien op tien. “Nananananana, nanana… Atje voor de sfeer, voor de sfeer… Zelza’Atje voor de sfeer.”

Verlichte Katse Reuzen

Op kop de Katse reuzen. De Katse feestcommissie had Felix, Mina, Pierken en Minoe voor de gelegenheid van vrolijke kerstboomverlichting voorzien. In de daaropvolgende reclamestoet deelde de HUBO doe-het-zelfmarkt gratis emmers uit. Ze kwamen goed van pas. Sommigen gebruikten de emmers als hoofddeksel tegen de regen, de meesten vulden hem met kilo’s snoep. Ook de daaropvolgende verlichte carnavalsstoet stelde niet teleur. Verlichte hoeden, dansende apen en zelfs een reuzedino op het einde van de stoet. Het volk genoot. Ook op de balkons van de vele appartementen op de Grote Markt. Bestaat er ergens in het land een geschiktere locatie voor een carnavalsstoet? “Wat een geweldige stoet”, glimlachte burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Ik vreesde voor de opkomst vanwege het weer, maar de Zelzatenaar is van staal. Die kan wel tegen een beetje water.”

Prins Kevin I en de mannen en vrouwen van de feestcommissie mogen zich stevig op de borst slaan. Mietje Stroel zag vanop haar troon voor het gemeentehuis dat het goed was. Zelzate was opnieuw een beetje Klein Keulen. Daar mag op geklonken worden! “Nananananana, nanana…Atje voor de sfeer, voor de sfeer…Zelza’Atje voor de sfeer!”