Eerste besluit adviesraad voor dierenwelzijn is een feit: “Geen circussen met dieren meer in Zelzate” Kristof Vereecke

19 februari 2020

11u43 0 Zelzate De nieuwe gemeentelijke ‘adviesraad voor dierenwelzijn’ heeft er zijn eerste zitting op zitten en dat leidde al meteen tot een eerste advies. Zo pleit de adviesraad er voor geen circusdieren meer toe te laten op Zelzaats grondgebied.

Tweeëntwintig dierenliefhebbers buigen zich voortaan over het dierenwelzijn in de kanaalgemeente. Van die 22 werd Liesbeth Van Moerkerke maandag verkozen als voorzitter. “Samen met de andere leden zal ze zich buigen over verschillende thema’s”, zegt schepen van dierenwelzijn Isabel Dellaert (sp.a). “Er staat al heel wat op de agenda: de zwerfkattenproblematiek, hondenlosloopweides,…. Daarnaast werd ook al een concreet advies geformuleerd over het niet meer toelaten van circussen die ook dieren opvoeren. Iets wat we als bestuur genegen zijn.”

Naast advies geven wil de adviesraad ook zelf af en toe een activiteit organiseren. Zo plannen ze een eerste activiteit op Werelddierendag van 4 oktober.