Eerste adviesraad voor dierenwelzijn op 17 februari Dierenrechtenorganisatie GAIA brengt bezoek aan maandagmarkt Kristof Vereecke

23 december 2019

15u32 0 Zelzate De eerste adviesraad voor dierenwelzijn vindt plaats op 17 februari. Dat maakte schepen van dierenwelzijn Isabel Dellaert (sp.a) bekend tijdens een bezoek van de katmobiel van dierenrechtenorganisatie GAIA tijdens de wekelijkse maandagmarkt.

Vandaag hield dierenrechtenorganisatie GAIA halt in Zelzate met zijn katmobiel. “Het bezoek kaderde in het sensibiliseren van onze burgers”, zegt schepen van dierenwelzijn Isabel Dellaert. “Tal van vrijwilligers gaven de passanten uitleg over de verplichte sterilisatie van huiskatten in België.”

Door te informeren, vragen te beantwoorden en onduidelijkheden op te helderen, wil GAIA ervoor zorgen dat de mensen de wet naleven inzake dierenwelzijn. “Sinds 1 april 2018 is het in Vlaanderen verplicht voor katteneigenaars om hun huisdier te laten steriliseren. Het is noodzakelijk om de dumping van duizenden wegwerpkatten in asielen te voorkomen. Zo zijn er mensen die denken dat kattinnen minstens één nestje moeten werpen en dat met de nieuwe wet de huiskat dreigt uit te sterven. Natuurlijk is dat onzin. Om dergelijke mythes te weerleggen, is onze actie van levensbelang. Bij katten is één plus één gelijk aan zes, en dat twee tot drie keer per jaar. Katten kweken als konijnen. Wat veel mensen vergeten, is dat veel zwerfkatten nakomelingen zijn van niet-gesteriliseerde huiskatten.”

Adviesraad

Zelzate toonde met zijn gastvrijheid aan graag een diervriendelijke gemeente te willen zijn. Isabel Dellaert had alvast goed nieuws voor de dierenliefhebbers. Zo vindt op 17 februari de allereerste adviesraad voor dierenwelzijn plaats in de kanaalgemeente. Wie zich geroepen voelt om daar deel van uit te maken, kan zich kandidaat stellen per brief bij de gemeente of bij de schepen van Dierenwelzijn Isabel Dellaert door te mailen naar isabel.dellaert@zelzate.be.