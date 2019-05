Een op vier rijdt te snel in Kanaalstraat Wouter Spillebeen

27 mei 2019

15u38 0 Zelzate Een kwart van de wagens die dit weekend op snelheid gecontroleerd werden in de Kanaalstraat in Zelzate, reed te snel.

De verkeersdienst van de politiezone Regio Puyenbroeck stelde in de loop van het weekend op verschillende plaatse in de zone een flitscamera op. In Zelzate was dat in de Kanaalstraat. 104 wagens passeerden voorbij de post, waarvan er 28 te snel reden. De hoogste gemeten snelheid bedraagt 81 kilometer per uur, terwijl de snelheid er beperkt is tot 50 kilometer per uur.

Naast de overtredingen voor een te hoge snelheid, werd ook een chauffeur betrapt zonder geldige verzekering. Zijn wagen werd in de klem gezet. Een andere chauffeur bleek onder de invloed te zijn van alcohol. De politie stelde ook een onmiddellijke inning op voor het niet dragen van de veiligheidsgordel.