Een jaar geleden werd op de Belgisch-Nederlandse grens het levenloze lichaam van een vrouw gevonden, vandaag nog steeds door niemand gemist Guido van der Heijden Kristof Vereecke

20 juni 2020

10u45 1 Zelzate Maandag is het een jaar geleden dat op een warme, zonovergoten dag het naakte lichaam van een onbekende vrouw gevonden wordt in het natuurgebied Canisvliet tussen Zelzate en Westdorpe. Vermoord, doodgeschoten zo blijkt. Een jaar later weet nog steeds niemand wie de vrouw is.

De Canisvliet tussen Zelzate en Westdorpe. Een stukje paradijs te midden de Gentse kanaalzone. De geliefde uitvalsbasis voor Zelzatenaren die even de drukte van het centrum willen ontvluchten. Op een toevallige wandelaar, fietsers of visser na kan je er even alleen op de wereld zijn. Auto’s mogen er niet komen. De oevers van het kanaal Gent-Terneuzen zijn vlakbij. Op die plek wordt op 22 juni 2019 verscholen achter wat riet het naakte en levensloze lichaam van een vrouw gevonden. Het lichaam vertoont een schotwond. Alles wijst op een misdrijf. Aanvankelijk is niet volledig duidelijk of het lichaam op Belgisch of Nederlands grondgebied gevonden is. Een grensgeval. Het blijkt uiteindelijk Westdorpe te zijn. Enkele meters naast het naakte lichaam vinden de speurders een vuilniszak van de supermarktketen Intermarché, een keten met ruim 8.000 vestigingen in negen landen, waaronder Frankrijk en Polen. De inhoud van de vuilniszak is tot nu toe een goed bewaard geheim. Uit forensisch onderzoek blijkt wel dat de zak aan de vrouw gelinkt kan worden. Een blanke rossige vrouw van tussen de vijftig en vijfenzestig jaar met een schotwond, geen tatoeages en de teennagels keurig gelakt. Een jaar later blijft de vrouw een mysterie. Op haar naamloze grafsteen op het gemeentelijk kerkhof in Terneuzen ligt een krans van paars en witte rozen.

