Eddy Wally wordt vandaag 87 en dat zijn ze bij Zelzate Geweldig niet vergeten: “Gefelicitaart Eddy!” 2019 was het jaar van de Eddy Wally-revival Kristof Vereecke

12 juli 2019

2019 was ongetwijfeld het jaar van de Eddy Wally-revival. Drie jaar na zijn overlijden zette de actiegroep ‘Zelzate Geweldig’ The Voice of Europe opnieuw in de spotlights. Op zijn verjaardag wenst Guust, de presentator van het WK sjakossen smijten, zijn maat een gelukkige 87ste verjaardag. Santé Eddy! Zelzate Geweldig en Het Laatste Nieuws zijn je niet vergeten! Doe ze daar de groeten in de hemel!