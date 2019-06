Duncan De Vilder schittert op internationale vertaalwedstrijd Latijn Ook andere KAZ-leerlingen doen het goed Kristof Vereecke

11 juni 2019

10u28 0 Zelzate Duncan De Vilder van het Koninklijk Atheneum in Zelzate heeft de zilveren medaille gewonnen op ‘Euroclassica’, een internationale vertaalwedstrijd Latijn.

“Het opzet van de wedstrijd is om jongeren van de tweede graad secundair te testen op hun kennis van Latijn”, zegt Filip Bisschop, communicatieverantwoordelijke bij KAZ. “Binnen een beperkte tijd moeten ze een Latijnse tekst lezen, begrijpen en er vragen over beantwoorden. De moeilijkheidsgraad lag voor het vierde jaar Latijn nog wat hoger omdat de vragen enkel in het Engels gesteld waren. Toch leverde het Duncan een zilveren medaille op. Ook de andere studenten van het derde jaar Latijn deden het voortreffelijk. Zo haalden we ook nog brons binnen. We zijn fier op juf Lut Meganck en haar studenten.”