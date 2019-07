Duivenlaan is ondergrondse glascontainer rijker “Past beter in het straatbeeld en veroorzaakt minder geluidsoverlast” Kristof Vereecke

29 juli 2019

12u12 2 Zelzate De wijk Vogelzang is vlak voor de start van Katte Kermis een ondergrondse glascontainer rijker.

Afvalintercommunale IDM plaatste de glascontainer op de plek waar vroeger de oude glasbol stond in de Duivenlaan. Steeds meer glasbollen worden in de kanaalgemeente vervangen door ondergrondse containers. Ook in de Chalmetlaan was dat eerder het geval. “De voordelen van de ondergrondse container zijn dat deze beter in het straatbeeld past, minder geluidsoverlast veroorzaakt, gebruiksvriendelijker is en minder sluikstort aantrekt”, zegt schepen van Milieu Steven De Vuyst (PVDA). “Het volume van de ondergrondse glasbol is trouwens gelijkaardig aan dat van een bovengronds exemplaar en transparant en gekleurd glas worden erin gescheiden. Ook de ophalingsfrequentie zal ongewijzigd blijven.”