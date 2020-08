Drugpunt biedt luisterend oor in coronatijden: “Door corona zit niet iedereen altijd even goed in zijn vel” Kristof Vereecke

24 augustus 2020

16u36 0 Zelzate Ook tijdens de coronacrisis krijgt Drugpunt heel wat vragen over genotsmiddelen. Ouders stellen zich bijvoorbeeld vragen over het gamegedrag van hun kroost, maar ook het alcohol- en drugmisbruik kan door de coronacrisis en het lang thuis zitten uit de hand lopen.

“Door corona zit niet iedereen altijd even goed in zijn vel”, zegt Lisa De Ridder van Drugpunt. Door de strenge maatregelen kunnen de frustraties soms hoog oplopen, wat soms kan leiden tot meer gebruik van genotsmiddelen.” Lisa is actief in de vier gemeenten van de politiezone Puyenbroeck en ziet zowel in Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate dezelfde vragen terugkeren.

Coronastress

“Corona zorgt voor stress. Dat is het uitgelezen moment dat mensen naar roesmiddelen grijpen of zich volledig verliezen in de wereld van het gamen. Langs de andere kant kan de afwezigheid van een aantal triggers zoals bepekt op café gaan of vrienden zien, een unieke kans zijn om het gebruik aan te pakken. Heel wat mensen zitten met vragen. Rond het gamegedrag van hun kinderen, maar ook rond hun eigen alcholconsumptie. Bij ons kan je terecht voor een gratis en vertrouwelijk gesprek. Samen zoeken we naar een oplossing, of dit nu minderen of helemaal stoppen is. Hoe vroeger je kan ingrijpen bij problematischer gedrag, hoe beter.”

Afspreken

Door corona kan ook online afgesproken worden. “Via mail, telefonisch of via beeldbellen. Alles is bespreekbaar”, zegt Lisa. “Ook gewoon afspreken op locatie kan. Het belangrijkste is dat de mensen zich op hun gemak voelen.”

Wie een afspraak wil maken met Lisa belt naar 0472/17.48.82. Lisa is ook bereikbaar via whatsapp. Mailen doe je naar lisa.deridder@drugpunt.be.