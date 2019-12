Dronken man halfdood geslagen in plotse woedeuitbarsting: “Ik ben van nature niet gewelddadig” Wouter Spillebeen

12 december 2019

13u39 0 Zelzate Een 21-jarige man uit Zelzate stond donderdag voor de rechter nadat hij een dronken man zwaar toetakelde in een tankstation. “Je hebt veel geluk dat die man het gehaald heeft, want je kon net zo goed voor het hof van assisen zitten”, merkte de rechter op.

De jonge Zelzatenaar werd naar eigen zeggen al even gestalkt door een ex-vriendin. Hij sprak met haar af aan het tankstation om haar duidelijk te maken dat het moest stoppen, maar daar liep het mis. Een duidelijk erg dronken man kwam zich in de discussie mengen. Hij zou geprobeerd hebben om aan de schoenen van een van de aanwezige vrouwen te komen. “Ik heb meerdere keren gezegd dat hij weg moest gaan, maar hij bleef aandringen”, vertelt de beklaagde. “Toen zei hij dat we een probleem hadden. Ik heb uitgehaald omdat ik dacht dat hij zou uithalen. Voor hetzelfde geld had hij een mes bij of zo.”

Hij was de verkeerde man op de verkeerde plaats Rechter

De hele confrontatie werd gefilmd door een bewakingscamera en daarom stelde de rechter zich enkele vragen bij het verhaal. “Dus eigenlijk vind je dat je terecht slagen hebt uitgedeeld? Die man kon nog amper op zijn benen staan, en daar voelde je je door bedreigd? Je hebt hem tegen de grond gekwakt na een kniestoot. Je hebt geluk gehad, want voor hetzelfde geld moest je voor assisen verschijnen. Hij werkte gewoon op je systeem. Als we elke zatte halfdood slaan, hebben we een groot probleem!”

Kalmte verloren

De beklaagde uitte veel spijt en gaf toe dat zijn acties ontoelaatbaar zijn. “Ik ben van nature niet gewelddadig”, zei de jongeman. “Ik wil het tegenovergestelde zijn van mijn vader, die cocaïne gebruikt en agressief is. Daarom gebruik ik ook nooit drugs.”

“Dat maakt dit misdrijf net zo vreemd, want het is een typische daad voor gebruikers van speed of cocaïne”, merkte de rechter op. “Het slachtoffer was blijkbaar gewoon de verkeerde persoon op de verkeerde plaats.”

De procureur vorderde geen effectieve gevangenisstraf, maar vroeg wel aan de rechter om een stok achter de deur te houden voor het geval de jongeman nog eens zijn kalmte zou verliezen. De verdediging vraagt een straf, waardoor hij voorwaarden zou moeten naleven. Op 9 januari hoort de man zijn vonnis.