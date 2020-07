Drive-incinema en mini Katte Kermisstoet fleuren (aangepast) de zomer op Kristof Vereecke

22 juli 2020

10u56 0 Zelzate De geplande drive-incinema op 31 juli, 1 en 2 augustus en de mini Katte Kermisstoet van zondag 2 augustus gaan door. Na overleg met de gemeente nemen de organisatoren wel extra coronamaatregelen.

“Na heel wat afgelastingen van evenementen kregen we veel vraag of de drive-incinema nog kon doorgaan”, zegt Kevin De Decker namens de Werkgroep Carnaval, een van de motoren achter de drive-incinema op de parking van CC De Brug. “Na overleg met de gemeente hebben we beslist het evenement toch door te laten gaan omdat het coronaproof kan verlopen en er geen contact met derden hoeft te zijn.”

We meten dagelijks de temperatuur van onze medewerkers, verplichten al onze mensen mondmaskers te dragen en eten en drinken zal geserveerd worden met handschoenen aan. Betalen zal enkel contactloos kunnen Kevin De Decker, drive-incinema

Dat betekent niet dat de organisatoren geen maatregelen nemen. “We gaan een minimum aantal medewerkers inzetten zodat onze eigen bubbels beperkt worden”, vertelt De Decker. “Daarnaast meten we ook dagelijks de temperatuur van onze medewerkers, verplichten we al onze mensen mondmaskers te dragen en zal er er eten en drinken geserveerd worden met handschoenen aan. Betalen zal enkel contactloos kunnen.”

Eigen tuin

Ook de mini Katte Kermisstoet gaat door. Enkel met Katse reuzen, minikatjes en een delegatie van het feestcomité. “We wijzen erop dat de stoet enkel voor de mensen van De Katte is en niet voor de grote massa. Kijken kan vanuit de eigen tuin en vanuit de eigen bubbel. Het is niet de bedoeling om in massa op de vierweegse te gaan staan”, waarschuwt de feestcommissie.